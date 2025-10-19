アンジェリーナ１／３のソロプロジェクト「ａｉｌｌｙ」が１９日、レギュラーのＴＢＳラジオ「ＡｎｇｉｅＲａｄｉｏ！！〜夢は口に出せば叶う！〜」に出演し、一般公募で楽曲コンペを開催することを発表した。今回の企画は、彼女が書き下ろした歌詞につけるメロディーを募集するもの。応募資格は年齢、経験、演奏形態、性別すべて不問。プロ・アマ問わず、弾き語りや仮歌デモ、鼻歌など、どんな形でも応募可能という。ａｉ