日向坂４６の松田好花が、“推し活”ショットを披露した。松田は１９日、自身のインスタグラムを更新。「金テも銀テも頂きもの！優しさにほっこり」と記し、グッズのタオルを持って、メンバーの平岡海月と歌手・俳優として活躍する星野源のライブツアー「ＧｅｎＨｏｓｈｉｎｏｐｒｅｓｅｎｔｓＭＡＤＨＯＰＥ」に“参戦”した写真をアップした。ライブ演出で客席に飛んでくる銀テープ、金テープを、譲られたことを伝