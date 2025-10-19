■フィギュアスケートGPシリーズ第1戦フランス大会（日本時間19日、フランス・アンジェ）【写真で見る】中井亜美がGPデビュー戦で初V坂本2位、住吉3位と日本勢がいきなり表彰台独占ペアのフリースケーティング（FS）が行われ、“りくりゅう”こと三浦璃来（23）、木原龍一（33）ペア（木下グループ）がトータル219.15点をマークし、GPシリーズ初戦を制した。ショートプログラム（SP）では79.44点とベストスコア（80.99点）に迫