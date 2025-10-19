日本航空（JAL）は、「JALとっておきの逸品」で、JALマイレージバンクのマイルから国産ウイスキーへの交換抽選申込を10月14日から27日まで受け付けている。「山崎 Story of the Distillery 2025」と「白州 Story of the Distillery 2025」の2本セットと、「響 BLOSSOM HARMONY 2025」をいずれも数量限定で用意する。必要マイル数は「山崎 Story of the Distillery 2025」、「白州 Story of the Distillery 2025」2本セットが50,000