能登半島地震前の輪島市などを舞台に撮影された映画「港のひかり」の上映会が17日に開かれ俳優の舘ひろしさんらが訪れました。過去を捨てた元ヤクザの漁師と目が見えない少年との歳の差を超えた友情を描く物語「港のひかり」映画は2023年11月から12月にかけて石川や富山などで撮影され被災前の朝市通りや漁港などが映像に残されています。来月の公開を前に17日、舘ひろしさんや眞栄田郷敦さんら出演者が輪島市を訪れ復興支援イベン