１０月１９日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル、１８頭立て）は、３番人気のブラウンバナナ（牡２歳、美浦・林徹厩舎、父キズナ）が、迫力あるストライドで抜け出しデビュー戦を飾った。勝ちタイムは１分５０秒２（良）。大外枠から発馬を決めると手綱を押して先団外めを追走。折り合って迎えた最後の直線では跳びの大きなストライドで前との差を一完歩ずつ詰めて並びかけると、最後は１馬身差をつけてゴール。津村明