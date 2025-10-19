秋華賞が行われる１０月１９日の京都競馬場の芝コースは、高速決着が目立った先週ほど時計は速くないが、引き続き良好な馬場状態を保っている。５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル）では、Ｇ１と同舞台でレースが行われ、勝ったのはヴァロンブローサ（牡２歳、栗東・池添学厩舎、父コントレイル）。４番枠から出ムチを入れてハナへ。直線半ばで一度は後続にのみ込まれかけたが、伸び返して１馬身差で逃げ粘った。勝ち時計は２