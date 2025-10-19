19日の東京5R・新馬戦（芝1800メートル）は、3番人気ブラウンバナナ（牡＝林、父キズナ）が快勝。大外枠からスタートを切り、道中は外めの先行集団に位置。直線はジリジリ伸びて、粘るスノーエルヴァをかわした。津村は「スタートが決まっていいところにつけられた。エンジンがかかるのに時間がかかるので外枠はかえって良かった。しぶとく伸びてくれた」とレースを回顧。続けて「いい勝ち方ができたし、まだ上積みがありそう