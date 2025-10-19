山田裕貴（35）が19日、都内で行われた新著「怪人」（東京ニュース通信社）発売記念記者会見で「準備できているのか？これは良い俳優なのか？と自分に問うている日々」と現状を語った。今年は「木の上の軍隊」（平一紘監督）「ベートーヴェン捏造」（関和亮監督）「爆弾」（永井聡監督、31日公開）と主演作が3本、公開。加えて、26年春にTBSでスペシャルドラマとして地上波放送、U−NEXTでドラマシリーズを独占配信する「ちる