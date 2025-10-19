吉本新喜劇・佐藤太一郎企画その27『ボクのサンキュウ〜男だらけの育児奮闘記〜』が、10月8日〜10日に大阪・扇町ミュージアムキューブ CUBE01で上演された。【写真多数】佐藤太一郎企画その27『ボクのサンキュウ〜男だらけの育児奮闘記〜』の様子高校時代から演劇に魅せられ、劇団「ランニングシアターダッシュ」を経て新喜劇入りした経歴を持つ佐藤が、演劇人としての顔を見せる「佐藤太一郎企画」の27回目。作・演出は劇団「