「新馬戦」（１９日、東京）ホリエモンの所有馬が新馬戦で３着に好走した。１９日・東京４Ｒ（ダート１６００メートル）の新馬戦に出走したイッテラッシャイ（牡２歳、美浦・斎藤誠）は、ホリエモンこと実業家・堀江貴文氏（馬主名義・ＳＮＳｍｅｄｉａ＆ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ?）の所有馬。レースはスタートがひと息で道中は後方からの追走となったが、直線で外へ出してからは鋭い末脚を発揮し、メンバー最速の上がり３Ｆ３