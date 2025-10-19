まだまだ若いつもりでいたけれど、まさかの変化にショック！ 読者232人から寄せられた《老い》のエピソードとは二の腕の肉がめっきり痩せてきた…* * * * * * *回答者数……232人／平均年齢……72.8歳●動作が鈍く、移動に時間がかかり、同じ話を繰り返す友人を見ていて、「きっと私も……」と落ち込む。同居していた義母もそうでしたから。老いとはこういうことか……。しみじみと切ない。（83歳）●面倒くさいと思うことが増え、