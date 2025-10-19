着せ替え人形「リカちゃん」のポップアップストア「リカちゃん POP−UP STORE レトロパーティー」が、10月22日（水）〜11月10日（月）の期間、高知・高知市にある高知蔦屋書店で開催される。【写真】アクスタなどが登場！レトロかわいいグッズ一覧■購入特典も今回クレイジーバンプが手掛け開催される「リカちゃん POP−UP STORE レトロパーティー」は、初代「リカちゃん」の復刻版である「レトロリカ」をモチーフにしたグッ