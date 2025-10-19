◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク―日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）日本シリーズ進出王手を掛けてから2連敗中のリーグ覇者ソフトバンクは本拠地で日本ハムを迎え撃つ。3勝（アドバンテージによる1勝を含む）2敗のソフトバンクは勝てば、2年連続の日本シリーズ進出が決まる。オーダーを大幅に改造。4番には柳田悠岐が入り、1番野村勇、5番に正木智也が入った。12打