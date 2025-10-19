10月18日、清水エスパルスはJ１第34節で川崎フロンターレと敵地で対戦した。33節終了時点の過去10試合で複数失点はわずか２回、クリーンシートは６回。夏以降、安定した守備を維持していた清水だったが、川崎戦では崩壊した。４分に脇坂泰斗のミドル弾で失点。直後の７分にCKの流れから佐々木旭に押し込まれて２点ビハインドとなった。13分にカウンターから伊藤達哉に追加点を許すと、37分にはエリソンのシュートが吉田豊に