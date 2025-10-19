10月18日、浜松市天竜区内の山でブラジル国籍の男性会社員2人が視界不良で下山ができなくなったと消防に救助要請し、翌19日朝、警察に無事救助されました。2人にけがはないということです。 救助されたのは、ともに浜松市中央区に住むブラジル国籍の20代の男性会社員2人です。警察によりますと、2人は18日午前7時半ごろ、浜松市天竜区水窪町の前黒法師岳に向けて登山を始めましたが、午後4時ごろ、小雨や霧の影響で視界不良になっ