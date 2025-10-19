任期満了に伴う新潟県上越市長選挙が19日に告示され、正午現在、現職、元職、新人の合わせて6人が立候補を届け出ています。任期満了に伴う上越市長選にはこれまで届け出順に、いずれも無所属で、元外交官の小菅淳一さん（73）、元市議の石田裕一さん（62）、元職の宮越馨さん（84）、現職の中川幹太さん（50）、元参院議員の風間直樹さん（59）、前市議の丸山章さん（71）の6人が立候補を届け出ています。県内で市長選に6人が立候