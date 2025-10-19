今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が、１９日の新潟３Ｒで１８頭立て１２番人気の伏兵インフローレ（牝３歳、栗東・寺島）を勝利に導き、ＪＲＡ通算１００勝を達成。藤田菜七子元騎手、永島まなみに続き、ＪＲＡ女性騎手による史上３人目の大台到達となった。道中は後方でじっくり脚をため、勝負どころで外めをスムーズに進出。直線では馬場の真ん中から力強く伸び、残り２００メートルを切ったところで前を抜き去った。２着