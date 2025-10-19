秋の北信越高校野球大会は19日、日本文理と帝京長岡の決勝戦が行われました。大会史上初となる新潟県勢同士の決勝は、一進一退の攻防となりましたが、8回に逆転した帝京長岡が5ー4で日本文理を下し、去年春以来2回目の優勝を飾り、来春センバツを確実にしました。優勝した帝京長岡は来月行われる明治神宮大会に出場します。また、来春センバツに出場できる北信越枠は2校のため、帝京長岡と日本文理の新潟県勢2校同時出場が濃