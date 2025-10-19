「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク−日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはこのＣＳファイナルで柳田悠岐外野手を初めて４番に起用した。柳田は第２戦で決勝３ランを放つなど、ＣＳファイナルは４戦連続安打をマークしている。ここまで柳田の定位置だった１番には野村勇内野手が座った。野村はＣＳファイナルで２本塁打を記録し、さらにこの日相手先発の古林睿煬投手からレギュラシーズン