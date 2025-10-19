フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦フランス大会第２日が１８日にフランス・アンジェで行われ、女子フリーで中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）がＧＰ初出場初優勝の快挙を果たした。中井は初日のＳＰで７８・００点、フリー１４９・０８点、合計２２７・０８点でともに今季世界最高得点の圧倒的Ｖとなった。合計２２４・２３点で２位だった元世界女王の坂本花織（２５＝シスメックス）をいきなり撃破