◆秋季近畿地区大会▽１回戦近江９―１市尼崎（１９日・さとやくスタジアム）近江（滋賀１位）が市尼崎（兵庫２位）を９―１で破り、８強入りした。エースの上田健介投手（２年）が７四死球と荒れ気味だったが、７回を１安打で粘った。女房役の杉本将吾捕手（２年）は２度頭部に死球を受けたが、医師の許可を得て試合終了までプレーを続けた。上田は「いてくれると安心する存在。杉本のために投げようと思った」と熱い思いで