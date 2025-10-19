鹿児島県肝付町の全寮制男子校、楠隼中学校・高校は、来年度から男女共学化に移行します。が発表されました。 清潔感をアピールする白のブラウスに、落ち着いた色合いが基調のスカート。一方、気品が伝わるようデザインされたというジャケットとスラックス。 リボンとネクタイは、その日の気分で選べるといいます。 2015年に県立の中高一貫男子校として開校した楠隼中学校・高校は、来年度からの共学化に伴い、女