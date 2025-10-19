【新華社ウルムチ10月19日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州和静県の北東部に位置する克爾古提（キルクト）郷は秋の深まりとともに、一年で最も美しい季節を迎えている。キルクト郷は天山山脈南部の標高1500〜3千メートルの場所に位置する。継続的な環境保護の取り組みを通じて天然林帯の面積がここ数年で約5万ムー（約3300ヘクタール）増加し、生態環境の改善により野生動物の生息域も拡大している。（記