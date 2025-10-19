◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク-日本ハム(19日、みずほPayPayドーム)日本ハムのスタメンが発表されました。ソフトバンクに連勝しアドバンテージ含め2勝3敗とした日本ハムは1番から5番は変更せず。6番・キャッチャーに田宮裕涼選手、万波中正選手はそのまま7番で、8番・センターで矢澤宏太選手を置きました。先発は古林睿煬投手。今季7登板（5先発）で2勝2敗、防御率3.62としています。