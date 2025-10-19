【ブンデスリーガ】マインツ3−4レヴァークーゼン（日本時間10月18日／メーヴァ・アレーナ）【映像】急加速→ゴールライン上で衝撃の神クリア希望を繋ぐ重要なワンプレーだった。マインツの日本代表MF佐野海舟がみせたゴールライン上でのスーパークリアが脚光を浴びている。日本時間10月18日にブンデスリーガ第7節が行われ、マインツはホームでレヴァークーゼンと対戦。両チームともにゴールを奪い合う激しい試合展開となった