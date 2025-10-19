今回は、食い尽くし系モラハラ夫に暴言を吐かれた話を紹介します。「黙って料理してりゃいいんだよ」と言われ…「ウチの夫はいわゆる食い尽くし系で、家にあるものは何でも食べてしまいます。さらに、私をバカにするなどモラハラな言動も目立ち、離婚を考えることも度々……。そんな夫ですが、私が料理を作るたびに『お前の料理、めっちゃ美味いな』と褒めてきます。でも私を褒めるのは料理だけ。私が『作ったものを、全部食べない