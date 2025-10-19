湯沢市の果樹園で栽培しているリンゴが食べられる被害がありました。付近の木の幹にはクマとみられるつめあとが見つかっています。湯沢警察署の調べによりますと、湯沢市成沢の果樹園を湯沢市の60代の男性が確認したところ、栽培している約40個のリンゴが食べられているのを発見しました。果樹園にはクマのものとみられるフンがあり、木の幹にはつめあとが残されていました。17日の午後5時ごろから18日午前9時ごろまでの間に被害に