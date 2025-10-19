ゲンクのFW伊東純也はブラジル戦の負傷により、リーグ再開初戦を欠場するようだ。地元紙『HBVL』の情報をもとに『フットボール・プレミア』が伝えている。伊東は日本代表として14日のブラジル戦に出場し、2アシストの活躍で3-2の逆転勝利に大きく貢献した。しかし日本サッカー協会(JFA)のスタッフは試合後、右足の検査を行うと発表。伊東自身もインスタグラム(@1409junya)を通じて「少し怪我をしてしまいました。なるべく早く