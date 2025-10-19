[10.19 J3第32節](プラスタ)※13:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 11 雪江悠人DF 20 蓑田広大DF 22 白井達也MF 5 稲積大介MF 7 佐藤碧MF 8 音泉翔眞MF 26 高橋耕平MF 80 永田一真FW 9 澤上竜二FW 99 中野誠也控えGK 25 谷口裕介DF 29 柳下大樹DF 39 近石哲平MF 16 鏑木瑞生MF 27 國分将MF 61 安藤由翔FW 14 妹尾直哉FW 30 井波勇太FW 96 高尾流星監督石崎信弘[栃木SC]先発GK 1 川