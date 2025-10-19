[10.19 J3第32節](ピカスタ)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 2 内田瑞己DF 3 井林章DF 35 左合修土DF 99 附木雄也MF 10 川西翔太MF 21 ノ・スンギMF 33 河上将平FW 22 大野耀平FW 24 上野輝人FW 50 木許太賀控えGK 41 飯田雅浩DF 5 小松拓幹DF 18 宮市剛MF 7 江口直生MF 13 前川大河MF 15 岩本和希MF 17 牧山晃政MF 27 柳雄太郎FW 88 松本孝平監督金鍾成[ギラヴァンツ北九州]