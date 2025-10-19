[10.19 J3第32節](ギオンス)※14:00開始主審:榎本一慶<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 46 バウマンDF 2 加藤大育DF 7 河野諒祐DF 20 山内琳太郎DF 26 西久保駿介DF 54 綿引康MF 6 徳永裕大MF 10 中山陸MF 24 杉本蓮MF 27 西山拓実FW 14 高木彰人控えGK 31 猪瀬康介DF 16 高野遼DF 18 三鬼海DF 36 中塩大貴MF 4 島川俊郎MF 8 大迫塁MF 22 福井和樹FW 9 ラファエル・フルタードFW 11 武藤雄樹監督シュタルフ悠紀リヒャルト[松