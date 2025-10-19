[10.19 J3第32節](ゴースタ)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 21 山ノ井拓己DF 3 畑尾大翔DF 4 松本大輔DF 16 毛利駿也DF 25 小島雅也DF 55 平智広MF 15 西谷優希MF 17 加藤大樹MF 24 西谷和希FW 9 土信田悠生FW 49 大澤朋也控えGK 1 白井裕人DF 20 長倉颯DF 39 庄司朋乃也MF 14 石原崇兆MF 18 熊谷アンドリューMF 23 四宮悠成MF 41 嶋田慎太郎FW 10 パトリックFW 11 杉浦恭平監督辻田真輝[FC岐