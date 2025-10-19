[10.19 J2第33節](アシさと)※13:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 2 加藤徹也DF 5 ダニーロDF 16 大森理生MF 6 梶浦勇輝MF 14 弓場堅真MF 18 新井光MF 20 ヴィニシウス・ディニスMF 37 梅木怜FW 10 マルクス・ヴィニシウスFW 28 パトリッキ・ヴェロン控えGK 44 伊藤元太DF 4 市原亮太DF 24 竹内悠力MF 7 山田貴文MF 9 近藤高虎MF 17 持井響太MF 36 横山夢樹MF 41 安井拓也MF 50 三門雄大監