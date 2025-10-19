カマタマーレ讃岐は18日、金鍾成監督が19日に行うJ3第32節のギラヴァンツ北九州戦で不在になると発表した。「家庭の事情」と説明している。不在になるのは試合当日のみ。濱崎芳己ヘッドコーチが暫定的に指揮を執るという。讃岐は現在3連敗中で18位に位置している。