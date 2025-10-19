[10.19 J2第33節](富山)※12:55開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 3 香川勇気DF 4 神山京右DF 13 深澤壯太MF 2 吉田新MF 7 佐々木陽次MF 16 末木裕也MF 24 河井陽介MF 27 吉平翼MF 28 布施谷翔FW 11 小川慶治朗控えGK 42 平尾駿輝DF 40 竹内豊DF 88 濱託巳MF 8 松岡大智MF 17 井上直輝MF 18 伊藤拓巳MF 25 亀田歩夢MF 48 植田啓太FW 10 松田力監督安達亮[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 51