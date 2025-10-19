歌を歌ったり、大きな声を出すと、声が出にくいと感じる方がいます。もしかしたらそれは声帯ポリープという病気かもしれません。声帯ポリープは、声の酷使などにより声帯に生じる良性の腫瘤です。主な症状は嗄声で、痛みはほとんどありませんが、放置すれば次第に大きくなってさらに声が出しにくくなることがあります。本記事では、声帯ポリープ治療法や再発を防ぐ方法などを解説します。 監修医師：武田 美