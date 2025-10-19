昭和レトロブームの追い風を受け、二次流通で存在感を増しているのが「アデリアレトロ」のグラスだ。2018年にアデリアが発売した復刻コンセプトシリーズで、SNSを中心に"昭和っぽい"花・果物・動物モチーフのデザインが再評価。現行品に加え、過去の生産終了アイテムやセット完品に高値が付くケースも目立っている。買取業の「買いクル」を運営する株式会社RCのCSO・島津大輔氏に、市場動向を聞いた。――「アデリアレトロ」とはど