NMB48が10月17日(金) NMB48新公演B＜青春！恋のDestination＞を大阪・NMB48劇場で開催した。公演の模様をオフィシャルレポートでお届けする。◆ライブ写真NMB48は7月に Zepp Osaka Baysideで行われたコンサート＜NMB48 天使のユートピア公演2025 with BAND＞にて、チーム制度の廃止と既存楽曲による新公演2公演の立ち上げを発表。10月15日に初日を迎えた新公演A＜情熱！めっちゃ楽舞友＞公演に続いて、新公演B＜青春！恋のDestinat