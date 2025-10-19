【GPジャーナル】毎月、独自のイノベーションや情熱、モノづくりへのこだわりを持った“気になる企業”にズームアップ。その現場の裏側を深堀りします！＊＊＊【VOL.02】＜PICK UP＞株式会社光岡自動車設立年：1979年従業員数：約580人富山県に本社を置く“日本10番目の乗用自動車メーカー”。「オロチ」や「ヒミコ」に代表される個性的なオリジナルカーの生産・販売を主軸に、ランボルギーニなどの正規輸入ディーラー事業