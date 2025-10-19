穏やかな微笑みの奥に、揺るぎない知性と探究心をのぞかせる俳優・竹下景子。そんな彼女の最新作が、プレミアムドラマ『終活シェアハウス』だ。本作で竹下は、小学校時代からの友人たちとシェアハウスで暮らす料理研究家の歌子を演じ、同世代の仲間たちと織りなす軽妙な人間模様を体現している。常に一線級で活躍する竹下に50年以上に渡る俳優人生を振り返ってもらった。【写真】竹下景子、知性と優しさあふれる美しさは変わらず