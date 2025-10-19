舘ひろしが主演する映画『港のひかり』の「ジャパンプレミアin輪島〜能登に元気を〜」第3部が、18日に石川県・日本航空高等学校石川にて開催。舘をはじめ、共演の眞栄田郷敦、尾上眞秀、黒島結菜、斎藤工、笹野高史ら豪華キャストと藤井道人監督が登壇する舞台あいさつが行われた。【写真】観客の拍手に迎えられて登場する主演・舘ひろし（ほか15枚）本作は、過去を捨てた元ヤクザ・三浦（舘）と目の見えない少年・幸太（尾