登録者数75万人超のYouTuber・いけちゃんのラストグラビア写真集が12月10日（水）に発売されることが決定した。 いけちゃん いけちゃん 旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数75万人超を誇る人気YouTuber・いけちゃん。グラビア引退作となる写真集の撮影の舞台は真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増したランジェリーショット、そして自身最大のヌーデ