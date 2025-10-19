１０月１９日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１６００メートル、１６頭立て）は、３番人気のラッキーキッド（牡２歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ディスクリートキャット）が、２番手から力強く抜け出して初陣を飾った。勝ちタイムは１分３９秒６（良）。抜群のスタートを決めると外から行きたい馬を行かせて２番手から。最後の直線では楽な手応えで先頭に並びかけると、少し左にヨレるシーンもありながら３馬身差をつけてゴール板を