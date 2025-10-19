◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―ヤクルト（１９日・西都）巨人は１９日、日本ハム戦のスタメンを発表した。先発マウンドは堀田賢慎投手。フォームを改良中の右腕の投球に注目が集まる。リチャード内野手は「４番・一塁」で４試合連続で先発出場する。今季１１本塁打を放った大砲のプレーに期待がかかる。以下、巨人のスタメン。【巨人】１番・左翼佐々木２番・中堅宇都宮３番・右翼中山４番・一塁リチャー