順天堂大学の3年生サイドアタッカー・今井啓太順天堂大学の3年生サイドアタッカー・今井啓太が持つスピードと迫力はとてつもないものがあった。181センチのサイズと屈強なフィジカルを持ち、右サイドから相手を跳ね除けるような突破と破壊力抜群のクロスとシュートで攻撃を活性化させる。彼の理想とする選手は、ファイターであり、クラッシャーでありながら、周りとつながりを持ちながら前への推進力を発揮できるアタッカー。