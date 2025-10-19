キーラ・ナイトレイ（40歳）が、ファンから最もよく質問される映画として、「ベッカムに恋して」を挙げた。イギリスの女子サッカーチームを描いた2002年のスポーツコメディ映画でジュリエット・パクソンを演じたキーラ。同作は多くの英国人女性にサッカーを始めるきっかけを与えた作品として知られている。キーラはピープル誌にこう話す。「25年ほど前に作られた映画が、今でも誰かに声をかけられた時に必ずその話題になる。本当に