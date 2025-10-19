※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。 SOGI（ルビ：ソジ）とは性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）、つまり好きになる相手や自分の性別に対する認識を包括的に示した言葉で、すべての人が固定観念にとらわれない自分だけのSOGIを持っている、と認識することが多様性社会への第一歩。けれど実際には、社会ではまだまだ悪意のない差別は多く、セクシャルマイノリティにとって生