家庭教師に求められるイメージはさまざま。知的で包容力のある芸能人を見て、家庭教師に似合いそうと思ったことがある人も多いのでは。 【調査結果】家庭教師が似合いそうな芸能人がズラリ 株式会社NEXERはこのほど、KATEKYO学院 宮城と共同で、全国の男女1,000人を対象に行った「家庭教師が似合いそうな芸能人」についてのアンケート結果を公表した。 3位は京都大学卒の高学歴芸人として知られるロザンの「