カンボジアを拠点にしたロマンス詐欺事件に関連して手配中だった50代の韓国人の男が4カ月前に現地で死亡していた事実が確認された。これによりこの犯罪組織と関わった韓国人死亡者は最小3人に増えた。韓国警察などによると、カンボジアに滞在していた50代の男は6月初めに現地の病院で死亡した。死因は心臓疾患とされたが、具体的な発病の経緯は確認されていない。男は蔚山（ウルサン）警察庁が捜査中の120億ウォン規模のロマンス詐